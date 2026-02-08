premier all’attacco per distrarre dal caos petrecca

L’arma del vittimismo, Meloni difende Pucci e attacca: «La sinistra è illiberale»

Stefano Iannaccone
08 febbraio 2026 • 20:04

«I manifestanti contro Milano-Cortina sono nemici degli italiani», dice la premier. E corre in difesa del comico che ha rinunciato al Festival di Sanremo, gridando alla censura della sinistra

Prima i «nemici dell’Italia e degli italiani», poi l’affondo verso la presunta «deriva illiberale spaventosa della sinistra». Dal corteo contro l’Olimpiade di Milano-Cortina, con nuovi scontri tra polizia e manifestanti, al caso Pucci al Festival di Sanremo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dettato la linea: alzare il livello di scontro, contrastare qualsiasi forma di dissenso. È la dottrina preferita del consigliere della premier, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. La

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.