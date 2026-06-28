«Lascio tra tre anni, Lega al 10 per cento»: Salvini in versione lascia e raddoppia

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Comunque vada, sono gli ultimi tre anni alla guida della Lega di Matteo Salvini. Il suo ciclo volge al termine. Ma prima vuole passare dal Viminale per un altro giro. Solo che potrebbe già essere troppo tardi per il suo partito. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha atteso Nexus, l’evento della Lega giovani per tracciare la roadmap della sua estate, che si annuncia complicata. A cominciare dall’ombra di Roberto Vannacci. Il leader della Lega ha pronunciato il suo “no” all’intesa co