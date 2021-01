«Faremo un ragionamento per le aziende in forte crisi: per loro si può pensare di allungare stop ai licenziamenti e cassa integrazione». Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervistata da Repubblica.

«L'obiettivo è evitare lo tsunami occupazionale, formare i lavoratori in transizione, ricollocarli altrove se l'impresa non riparte», sottolinea Catalfo. «Confidiamo poi nella campagna vaccinale e nei suoi effetti positivi sull'economia».

Sulle pensioni la ministra del Lavoro precisa: «A giugno avremo il piano per superare Quota 100 e garantire flessibilità in uscita. Ho già convocato alcuni tavoli sugli ammortizzatori e il lavoro autonomo. Le commissioni sui lavori gravosi e per separare previdenza e assistenza partiranno a breve. Proveremo a inserire i lavoratori fragili al Covid, con patologie importanti, nella platea dell'Ape sociale».

© Riproduzione riservata