Razza Poltrona

Lavoro con gadget, Calderone regala zaini ai dipendenti

Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali
Carmine Gazzanni
26 gennaio 2026 • 07:00

Sono 1.975, tutti con apposito tag per le generalità del proprietario. A produrli sarà Tucano, per una spesa complessiva di oltre 80mila euro. Singolare è la motivazione

Duemila zaini nuovi, personalizzati e pronti all’uso dei dipendenti del ministero del Lavoro. L’acquisto è stato del dicastero guidato da Marina Elvira Calderone, che ha messo a bilancio 1.975 zaini «modello bizip con logo a colori», più altri 25 identici destinati alla Struttura commissariale contro insediamenti abusivi e contro lo sfruttamento dei lavoratori agricoli. Tutti con apposito tag per le generalità del proprietario. A produrre gli zaini sarà Tucano, big del settore. La spesa compless

Carmine Gazzanni