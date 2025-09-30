Le Marche dimostrano che alla sinistra manca un progetto-paese. Non basta l’unità

true false

La sconfitta della coalizione progressista nelle Marche non va né sopravvalutata né sottovalutata. Non va sopravvalutata, usandola per screditare l’idea stessa di un’alleanza ampia: la perdita delle Marche non è di ieri. A partire dal 2019, nelle consultazioni europee e politiche, la maggioranza relativa degli elettori ha premiato con costanza il centro-destra. Nel 2020 i cittadini hanno consegnato la guida della regione all’attuale presidente, Francesco Acquaroli, con un consenso che sfiorava l