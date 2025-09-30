Italia

Le Marche dimostrano che alla sinistra manca un progetto-paese. Non basta l’unità

Francesco Ramellasociologo
30 settembre 2025 • 20:01Aggiornato, 30 settembre 2025 • 21:06

La sconfitta della coalizione progressista nella regione non deve essere un pretesto per interrompere il percorso di ricomposizione intrapreso. Piuttosto l’occasione per capire che il modello di sviluppo che manca all’Italia, per arrestarne il declino, è uno sviluppo di sinistra. Quello che la destra al governo non può offrire

La sconfitta della coalizione progressista nelle Marche non va né sopravvalutata né sottovalutata. Non va sopravvalutata, usandola per screditare l’idea stessa di un’alleanza ampia: la perdita delle Marche non è di ieri. A partire dal 2019, nelle consultazioni europee e politiche, la maggioranza relativa degli elettori ha premiato con costanza il centro-destra. Nel 2020 i cittadini hanno consegnato la guida della regione all’attuale presidente, Francesco Acquaroli, con un consenso che sfiorava l

Professore ordinario presso il dipartimento di Culture politica e società dell'Università di Torino

