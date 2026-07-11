Le poltrone dei litigi. Dai parchi ai treni la destra è paralizzata

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Nomi indicati dalla destra, bocciati dalla destra, per liti interne ai partiti e per scontri tra le forze della maggioranza. Un tutti contro tutti che fotografa la gestione del potere ai tempi di Giorgia Meloni. Dai parchi nazionali alle autorità indipendenti, in testa la Consob, fino alle ferrovie, gli alleati di governo litigano sulle poltrone, paralizzando per mesi organismi e società. La storia emblematica è quella dei parchi nazionali in Puglia. L’indicazione dei presidenti è approdata in s