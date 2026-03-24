gli effetti devastanti della batosta referendaria

Le purghe di Meloni. Delmastro e Bartolozzi pagano il flop del voto

Giulia Merlo
24 marzo 2026 • 20:59

La premier temeva nuovi strascichi giudiziari post referendum. Come capo di gabinetto, almeno provvisoriamente, Corasaniti 

La sconfitta referendaria ha aperto la stagione della “sterilizzazione” al ministero della Giustizia. Dopo una drammatica riunione a tre con il guardasigilli Carlo Nordio, la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi e il sottosegretario con delega alla penitenziaria, Andrea Delmastro, si sono dimessi. Secondo fonti interne, la «zarina» è stata la più complicata da convincere, con urla udibili anche fuori dalla stanza del ministro. A spingerla al passo indietro sarebbe stato Delmastro, uomo vicinissimo

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.