Le purghe di Meloni. Delmastro e Bartolozzi pagano il flop del voto

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La sconfitta referendaria ha aperto la stagione della “sterilizzazione” al ministero della Giustizia. Dopo una drammatica riunione a tre con il guardasigilli Carlo Nordio, la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi e il sottosegretario con delega alla penitenziaria, Andrea Delmastro, si sono dimessi. Secondo fonti interne, la «zarina» è stata la più complicata da convincere, con urla udibili anche fuori dalla stanza del ministro. A spingerla al passo indietro sarebbe stato Delmastro, uomo vicinissimo