La sinistra esplosa in parlamento si ricompone attorno a Roberto Gualtieri, il candidato sindaco del Pd per la capitale: «Una buona notizia per Roma e per i romani: una lista di Sinistra, Civica, Ecologista da oggi c’è. Ora al lavoro per vincere le elezioni con il candidato sindaco Roberto Gualtieri» ha scritto su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, commentando l’annuncio anticipato da Domani nei giorni scorsi.

L’appoggio arriva da tutti i vertici. Oltre al deputato Fratoianni, hanno fatto avere il loro sostegno Pierluigi Bersani (Art. 1) e Arturo Scotto (Art. 1), l’eurodeputato dei Socialisti e demoratici Massimiliano Smeriglio e la capogruppo al Senato Loredana De Petris (Si-LeU). Anche Smeriglio si è detto molto soddisfatto di questo «percorso che inizia».

L’assemblea

Amedeo Ciaccheri, presidente dell’ottavo municipio di Roma che aveva appoggiato Imma Battaglia alle primarie, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: «Abbiamo lanciato la nostra proposta alla città, tante realtà e forze unite per un obbiettivo fondamentale: Sinistra Civica Ecologista nasce per dare un contributo decisivo alla campagna delle amministrative della città e per Roberto Gualtieri Sindaco di Roma».

Adesso «siamo aperti al contributo di tutti quelli che in città vorranno rafforzare il punto di vista della sinistra civica ecologista, legata ai territori e alle tante realtà che, soprattutto nel periodo della emergenza sanitaria, hanno mosso azioni di politiche reali e sociali». E ha fissato un’assemblea cittadina per il 26 luglio alle 18:30 nel quartiere Testaccio.

Per Ciaccheri «gli apprezzamento e il sostegno che stanno arrivando da esponenti nazionali della Sinistra nazionale come Bersani, Scotto, Smeriglio, De Petris e Fratoianni» sono il «segno di aver intrapreso la strada giusta».

Secondo quanto riferisce il presidente del municipio romano, si batteranno «per i diritti del lavoro e dell’abitare, sulla lotta alle diseguaglianze e alle discriminazioni, sulla transizione ecologica»: «Quello che serve per far uscire Roma dal declino in cui si trova».

Le altre liste

Le liste in appoggio a Gualtieri attualmente – dopo le baruffe con l’altro candidato alle primarie Giovanni Caudo, l’uomo dell’ex sindaco Ingazio Marino che ha deciso di non candidarsi ma di ispirare la lista “Roma Futura”- sono sei: quella del Pd, quella di Demos (guidata da Paolo Ciani, proveniente dalla Comunità di Sant’Egidio e reduce dalle primarie), quella della sinistra ecologista appena annunciata, Roma Futura, e la civica per Gualtieri. Infatti Angelo Bonelli, storico leader dei Verdi conferma la nascita della lista Europa Verde-Verdi: «Sosterremo Gualtieri». La moltiplicazione delle liste per le comunali è un’usanza diffusa in Italia, e anche Roma non è da meno.

