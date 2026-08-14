Tutti i leader pazzi per le primarie, ma prima devono fermare il Melonellum

Il campo largo è distratto dalla lotta per la premiership. I comitati preparano ricorsi contro la legge elettorale. Pronti a riconvocare il popolo del No. Il dem Alfieri, responsabile riforme: «Daremo battaglia con tutte le iniziative possibili». Ma la verità è che Pd e M5s pensano solo ai gabezo
«Daremo battaglia in parlamento e nel Paese, con tutte le iniziative possibili, per denunciare una legge elettorale che ripropone il premierato sotto spoglie diverse. Che impone un premio spropositato, e liste bloccate che impediscono ai cittadini di scegliere». Alessandro Alfieri, responsabile riforme del Pd, pronuncia un sì preventivo alle future mobilitazioni contro il Melonellum. Per le date bisogna aspettare settembre: il calendario del Senato, dove la legge sarà votata in seconda lettura,