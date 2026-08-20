Il Nord dà l’avviso di sfratto al Salvini: «La Lega deve tornare a fare paura»

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Gli avversari di Matteo Salvini hanno rinunciato al fioretto e imbracciato il bazooka. Il capogruppo e segretario lombardo Massimiliano Romeo e il governatore lombardo Attilio Fontana, tutti sorrisi e camicia bianca estiva, dal palco della Versiliana hanno ribadito il loro avviso di sfratto al segretario. Lo aveva fatto Fontana in una intervista al Corriere della Sera, lo ha ripetuto ancora più chiaramente Romeo: «La Lega deve tornare a fare la Lega e ascoltare il territorio. Decida Salvini: vuo