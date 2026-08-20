Fontana e Romeo dalla Versiliana chiedono il commissariamento

Il Nord dà l’avviso di sfratto al Salvini: «La Lega deve tornare a fare paura»

Giulia Merlo
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20 agosto 2026 • 21:03

I due dirigenti a capo dei ribelli vogliono l’affiancamento di Salvini con una «squadra» composta dai governatori più Zaia. La paura è quella di sparire alle prossime elezioni, per non morire bisogna cambiare faccia. Chiesto un vertice prima di Pontida

Gli avversari di Matteo Salvini hanno rinunciato al fioretto e imbracciato il bazooka. Il capogruppo e segretario lombardo Massimiliano Romeo e il governatore lombardo Attilio Fontana, tutti sorrisi e camicia bianca estiva, dal palco della Versiliana hanno ribadito il loro avviso di sfratto al segretario. Lo aveva fatto Fontana in una intervista al Corriere della Sera, lo ha ripetuto ancora più chiaramente Romeo: «La Lega deve tornare a fare la Lega e ascoltare il territorio. Decida Salvini: vuo

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.