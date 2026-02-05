Tra Epstein, Bannon e Metropol, la Lega ostaggio delle sue ombre

Sfumata la trattativa con i russi, l’ideologo Maga si vantava di raccogliere fondi per il partito. Bannon e il suo collaboratore puntano su Vannacci: «Siamo in contatto con il generale»

Da una parte la trattativa del Metropol, dall’altra il fundraising di Steve Bannon. I file desecretati di Jeffrey Epstein raccontano pezzi inediti della storia del sovranismo italiano, in particolare di quello della Lega di Matteo Salvini. Messaggi privati, a volte con abbreviazioni e frasi in slang, sufficienti però per capire meglio cosa stava succedendo intorno al partito che ancora oggi è al governo dell’Italia, indebolito a destra dall’uscita di Roberto Vannacci ma pur sempre al potere con