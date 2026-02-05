le relazioni pericolose dei sovranisti

Tra Epstein, Bannon e Metropol, la Lega ostaggio delle sue ombre

Stefano Vergine
05 febbraio 2026 • 07:00

Sfumata la trattativa con i russi, l’ideologo Maga si vantava di raccogliere fondi per il partito. Bannon e il suo collaboratore puntano su Vannacci: «Siamo in contatto con il generale»

Da una parte la trattativa del Metropol, dall’altra il fundraising di Steve Bannon. I file desecretati di Jeffrey Epstein raccontano pezzi inediti della storia del sovranismo italiano, in particolare di quello della Lega di Matteo Salvini. Messaggi privati, a volte con abbreviazioni e frasi in slang, sufficienti però per capire meglio cosa stava succedendo intorno al partito che ancora oggi è al governo dell’Italia, indebolito a destra dall’uscita di Roberto Vannacci ma pur sempre al potere con

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.