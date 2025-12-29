Italia

Lega trasporti, Salvini premia con tre milioni la spa “leghista”

Stefano Iannaccone
29 dicembre 2025 • 07:00

Un affare tutto in casa, quella della Ram, società in house del ministero delle Infrastrutture. La spa ha ricevuto un contributo aggiuntivo di 3 milioni di euro – da spalmare nel prossimo biennio – nella manovra

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Un affare tutto in casa Lega, quella della Ram, società in house del ministero delle Infrastrutture. La spa ha ricevuto un contributo aggiuntivo di 3 milioni di euro – da spalmare nel prossimo biennio – nella manovra, approvata al Senato e passata all’esame della Camera. Una sorta di partita di giro tra il Mit guidato dal leader della Lega, Matteo Salvini, il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti e la Ram, presieduta da Davide Bordoni, coordinatore regionale leghista nel Lazio e già con

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.