Lega trasporti, Salvini premia con tre milioni la spa “leghista”

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Un affare tutto in casa Lega, quella della Ram, società in house del ministero delle Infrastrutture. La spa ha ricevuto un contributo aggiuntivo di 3 milioni di euro – da spalmare nel prossimo biennio – nella manovra, approvata al Senato e passata all’esame della Camera. Una sorta di partita di giro tra il Mit guidato dal leader della Lega, Matteo Salvini, il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti e la Ram, presieduta da Davide Bordoni, coordinatore regionale leghista nel Lazio e già con