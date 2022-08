Lo stato lascia liberi i cittadini di decidere se e come fare uso di sigarette e alcool e non si capisce perché lo stesso principio non si applichi alla cannabis, dedicando competenze e risorse per educare le persone a un loro uso corretto.

DIRITTI. Lo stato lascia liberi i cittadini di decidere se e come fare uso di sigarette e alcool e non si capisce perché lo stesso principio non si applichi alla cannabis, dedicando competenze e risorse per educare le persone a un loro uso corretto.

Il problema: La nostra legislazione prevede che chi in qualunque modo si intrometta nel mettere cannabis a disposizione di altri sia punito, indipendentemente dal modo e dalla quantità. Secondo la relazione 2022 del governo al parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, il 41 per cento del totale delle denunce per droga e il 75 per cento circa delle segnalazioni per uso personale riguardano la cannabis. Il sistema carcere da solo costa 3 miliardi e il 30 per cento degli attuali detenuti è lì per reati legati alle droghe leggere.

Cosa proponiamo? Legalizzare coltivazione, trasporto, vendita, consumo di cannabis, con ferme limitazioni ai minorenni come per alcool e tabacco.

Quanto costa?

Non costa, ma anzi genera risparmi e nuove entrate che possono essere investiti in percorsi di educazione e sostegno contro le dipendenze.

Secondo un’analisi del professore Marco Rossi dell’università La Sapienza di Roma, la legalizzazione della cannabis, a parità di livello di consumi, porterebbe nelle casse dello stato tre miliardi di euro di imposte, aumenterebbe il reddito nazionale di mezzo miliardo, farebbe risparmiare 600 milioni di euro per la lotta al contrabbando e diminuirebbe i costi sanitari legati agli effetti delle sostanze contraffatte. Nella sua analisi non sono compresi i costi del sistema carcerario.

Impatto atteso

La depenalizzazione delle condotte relative alla cannabis e eventualmente la sua legalizzazione avrebbero un effetto significativo sul carcere – il e sul sistema giustizia, limiterebbe introiti e presenza della criminalità, tutelando nel contempo anche la salute dei consumatori. Legalizzare significa controllare il prodotto, evitando che chi ne fa uso sia esposto al consumo di sostanze la cui composizione non è sempre nota e può essere manipolata per aumentare la percentuale di thc per favorirne la dipendenza.

Come funziona negli altri paesi

In Olanda è depenalizzato il possesso, la vendita, il trasporto e la coltivazione di cannabis.

