La deputata Ravetto passa con il generale

La legge dell’ammucchiata: così Vannacci e Calenda faranno pesare i loro voti

Il generale Roberto Vannacci durante la sua tappa genovese
Il generale Roberto Vannacci durante la sua tappa genovese
Il generale Roberto Vannacci durante la sua tappa genovese
Daniela Preziosi
19 maggio 2026 • 20:39Aggiornato, 19 maggio 2026 • 20:42

La deputata Ravetto lascia la Lega e passa con il generale di Futuro nazionale. Lui: «Alleati con la destra? noi con i delusi da Meloni». Travaglio in Azione: Richetti guarda al Pd. Rampelli: «Schlein teme sé stessa»

Quando il generale Roberto Vannacci, a metà pomeriggio, parla con Domani, si sta godendo l’effetto panico del passaggio diretto di Laura Ravetto dalla Lega a Futuro nazionale. Il partito di Matteo Salvini è terrorizzato. Il cambio di casacca della deputata era atteso: lei stessa l’aveva preannunciato ad alcuni amici nel fine settimana. Il partito del vicepremier però non l’ha presa bene. L’europarlamentare Silvia Sardone, in diretta su La7, parla di una scelta «per opportunità» ma intende opport

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.