audizioni il 3 giugno sul nuovo testo

Legge elettorale, avanti tutta. Gli alleati lasciano sola Meloni

Giulia Merlo
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31 maggio 2026 • 19:35

Gli ottimisti parlano di un via libera prima dell’estate, ma i dubbi di costituzionalità restano. Salvini: «Voglio solo che permetta di governare». Vannacci punge: «E il premierato?» 

Maledetta legge elettorale. La settimana scorsa si è conclusa con lo scontro in commissione Affari costituzionali alla Camera, il nuovo calendario (con tagliola) e la presentazione del nuovo testo-bis frutto di un nuovo vertice della maggioranza. Ora si ricomincia – mercoledì – con nuove audizioni dei costituzionalisti sulla mutata formulazione. Tutto, però, con la scadenza del 26 giugno per l’approdo in aula a Montecitorio, così che il testo possa venire approvato a tappe forzate anche al Senat

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.