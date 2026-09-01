depositati gli emendamenti alla legge elettorale

Stallo sul ballottaggio, maggioranza divisa: Meloni è nell’angolo

Giulia Merlo
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01 settembre 2026 • 21:13Aggiornato, 01 settembre 2026 • 21:15

Depositati gli emendamenti della legge elettorale: accordo solo sulle preferenze. Il testo di Pera “salva” il secondo turno. Il campo largo procede unito e lancia la sfida ai capilista bloccati

Il cantiere intorno alla legge elettorale è tutt’altro che concluso e la maggioranza di centrodestra si prepara a due settimane turbolente in vista dell’approdo del testo in aula fissato per il 15 settembre, dopo le forche caudine della commissione Affari costituzionali del Senato. Martedì 1° settembre è scaduto il termine e le carte sono finalmente sul tavolo con 697 emendamenti depositati. La sintesi è quella di una maggioranza in deficit di certezze, con gli alleati orientati a lasciare in ma

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.