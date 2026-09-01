Stallo sul ballottaggio, maggioranza divisa: Meloni è nell’angolo

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Il cantiere intorno alla legge elettorale è tutt’altro che concluso e la maggioranza di centrodestra si prepara a due settimane turbolente in vista dell’approdo del testo in aula fissato per il 15 settembre, dopo le forche caudine della commissione Affari costituzionali del Senato. Martedì 1° settembre è scaduto il termine e le carte sono finalmente sul tavolo con 697 emendamenti depositati. La sintesi è quella di una maggioranza in deficit di certezze, con gli alleati orientati a lasciare in ma