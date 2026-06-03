Sulla legge elettorale FdI va avanti in solitaria. Muro dell’opposizione

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Più che andare avanti sulla legge elettorale, il centrodestra sulla non arretra. E spera che la perseveranza paghi. Il testo, depositato la scorsa settimana e già ribattezzato Bignami bis, era stato pensato per superare gli evidenti problemi di incostituzionalità di quello originario e doveva essere risolutivo nell’imprimere velocità verso l’approvazione in Commissione. Con la data di approdo in aula alla Camera già fissata per il 26 giugno. Invece il risultato è stato quello di una nuova boccia