le incognite

Legge elettorale, il Donzellum dimezza la Lega: sarà scontro in parlamento

Giulia Merlo
28 febbraio 2026 • 07:00

Le proiezioni con il nuovo testo portano da 94 a meno di 60 i parlamentari leghisti. Il sì di Calderoli con due certezze: il testo è emendabile e c’è la partita Lombardia

Per gli interpreti del Salvini-pensiero, tutto sta in quel «se». Commentando il testo della legge elettorale depositata con firma anche dei suoi capigruppo in entrambe le camere, il leader leghista ha infatti commentato – con insolita laconicità – che «se una legge garantisce un governo stabile, a me va benissimo», per poi profondersi in una presa di distanza non trascurabile: «Non l’ho seguita io e non sono né un appassionato di legge elettorale, né un esperto». Finendo con un chiaro: «Tutto è

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.