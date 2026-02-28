Legge elettorale, il Donzellum dimezza la Lega: sarà scontro in parlamento

Le proiezioni con il nuovo testo portano da 94 a meno di 60 i parlamentari leghisti. Il sì di Calderoli con due certezze: il testo è emendabile e c’è la partita Lombardia

true false

Per gli interpreti del Salvini-pensiero, tutto sta in quel «se». Commentando il testo della legge elettorale depositata con firma anche dei suoi capigruppo in entrambe le camere, il leader leghista ha infatti commentato – con insolita laconicità – che «se una legge garantisce un governo stabile, a me va benissimo», per poi profondersi in una presa di distanza non trascurabile: «Non l’ho seguita io e non sono né un appassionato di legge elettorale, né un esperto». Finendo con un chiaro: «Tutto è