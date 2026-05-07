Italia

La legge elettorale è un altro fardello per la maggioranza

Giulia Merlo
07 maggio 2026 • 20:39

Il testo è in commissione per le audizioni. Tajani ha parlato di «convergenza complessiva». Ma sui dettagli l’accordo non c’è. «Testo inaccettabile» per tutte le opposizioni 

Nelle fasi delicate di stallo politico, è la scelta degli aggettivi a fare la differenza. Così, quando il vicepremier Antonio Tajani parla di condivisione «complessiva» da parte del centrodestra sulla legge elettorale, in controluce appare immediatamente il problema dell’attuale testo in commissione Giustizia alla Camera. L’impianto complessivo va bene – sarebbe stato strano il contrario, visto che la proposta di legge è stata presentata con firma di tutti e quattro i partiti di maggioranza –, s

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.