Contro la legge elettorale, la lezione di papa Leone

Ricevendo i vertici del Ppe, il pontefice ha sottolineato che «per vincere una certa disaffezione alla politica occorre riconquistare le persone andando ad incontrarle personalmente e ricostruendo una rete di rapporti sul territorio, in modo che tutti si possano sentire parte di una comunità e partecipi del suo destino». L’esatto contrario di quello che sta facendo la destra
Sul merito della legge elettorale proposta dalla destra al governo si sono espressi 120 costituzionalisti. Il loro giudizio è netto: essa contrasta con i valori costituzionali e, segnatamente, con i capisaldi di una democrazia rappresentativa. Mi auguro che tale giudizio non sia bollato con l’accusa, sottesa al titolo del nuovo libro di Antonio Polito, di considerare la Costituzione come esclusiva della sinistra. Isolo due soli punti: il metodo, decisivo in materia elettorale, e l’ennesima soluz