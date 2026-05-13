Contro la legge elettorale, la lezione di papa Leone

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Ricevendo i vertici del Ppe, il pontefice ha sottolineato che «per vincere una certa disaffezione alla politica occorre riconquistare le persone andando ad incontrarle personalmente e ricostruendo una rete di rapporti sul territorio, in modo che tutti si possano sentire parte di una comunità e partecipi del suo destino». L’esatto contrario di quello che sta facendo la destra