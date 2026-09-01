L’analisi

Bisogna eleggere bene il Parlamento, non il governo

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
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01 settembre 2026 • 21:14

Praticamente, in nessun sistema politico democratico, si sono fatte e si fanno riforme elettorali introdotte dal governo in carica per evitare sconfitte. Il Melonellum è un pasticcio che colpisce e affonda la rappresentanza politica

Potrebbe essere utile sapere che le democrazie scandinave, in testa a tutte le valutazioni della qualità della democrazia, scelsero un sistema elettorale all’inizio del secolo scorso e, fatti salvi alcuni interventi minori, continuano a votare con quel sistema (proporzionale). Più in generale, praticamente in nessun sistema politico democratico, si sono fatte e si fanno riforme elettorali introdotte dal governo in carica per evitare sconfitte. Vero è che nessuna legge elettorale è perfetta, ma p

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

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