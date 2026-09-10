l’intervista

Parrini (Pd): «Destra agli stracci. Il centrosinistra ha fatto uno scatto in avanti»

Daniela Preziosi
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10 settembre 2026 • 20:19

Uno degli ideatori della guerriglia sulle preferenze: le opposizioni sono state compatte. Meloni ha perso la faccia, la legge elettorale procede per un baratto

Per tutta la mattina e tutto il pomeriggio, ieri in Senato la maggioranza è andata in tilt. “Merito” di una sventagliata di emendamenti delle opposizioni che hanno provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. La mossa ha mandato nel panico Fratelli d’Italia, e costretto la premier alla fatale scelta fra votare in coerenza a una sua battaglia storica; oppure salvare l’accordo con gli alleati, che minacciavano di far saltare il governo. Alla fine Giorgia Meloni ha scelto la sopravv

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.