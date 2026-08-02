Sulla riforma elettorale

Dai capilista “gonfiati” all’astensionismo: perché un voto di preferenza può servire

Gianfranco Pasquino
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02 agosto 2026 • 07:00

L’ostilità alle preferenze da parte di Forza Italia continua, oggi manifestata dal leader Antonio Tajani che già esercita scarso controllo sui suoi gruppi parlamentari, meno che mai ne avrebbe se fossero molti gli eletti grazie alle preferenze guadagnate sul campo

Il mio primo incontro con le preferenze ha una data e un luogo: le elezioni politiche del 1963 e una sezione elettorale di Borgo San Paolo a Torino nella quale svolgevo il compito di scrutatore. Quasi sicuramente non avevo ancora letto l’interessante libro di Italo Calvino, La giornata d’uno scrutatore (Torino, Einaudi, 1963) ovviamente scritto in un’ottica molto diversa dalla mia. Sapevo qualcosa del voto di preferenza, ma gli elettori di quel quartiere popolare, antifascista, ci era nato e vis

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)