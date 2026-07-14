Meloni sconfitta sul Melonellum, i franchi tiratori affossano le preferenze

La maggioranza si era ricompattata sull’emendamento di FdI, Nm e Udc. La prova di forza è fallita e la coalizione è andata sotto per un solo voto. Premier furiosa con gli alleati, ma minimizza: «Ha vinto ancora la palude»
Una débâcle per Giorgia Meloni, un solo voto di differenza che segna una pesante sconfitta in Parlamento e di fatto affossa la legge elettorale, il Melonellum, tanto caro alla presidente del Consiglio. Il rovescio, soprattutto, manda in fibrillazione il governo. Il clima è quello di crisi, tanta tensione non si respirava da tempo. FdI contro alleati La destra non ha retto all’urto della reintroduzione, seppure temperata, delle preferenze: alla Camera ci sono stati 188 voti contrari e 187 favor