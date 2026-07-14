le opposizioni chiedono le dimissioni

Meloni sconfitta sul Melonellum, i franchi tiratori affossano le preferenze

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
14 luglio 2026 • 20:27Aggiornato, 14 luglio 2026 • 21:21

La maggioranza si era ricompattata sull’emendamento di FdI, Nm e Udc. La prova di forza è fallita e la coalizione è andata sotto per un solo voto. Premier furiosa con gli alleati, ma minimizza: «Ha vinto ancora la palude»

Una débâcle per Giorgia Meloni, un solo voto di differenza che segna una pesante sconfitta in Parlamento e di fatto affossa la legge elettorale, il Melonellum, tanto caro alla presidente del Consiglio. Il rovescio, soprattutto, manda in fibrillazione il governo. Il clima è quello di crisi, tanta tensione non si respirava da tempo. FdI contro alleati La destra non ha retto all’urto della reintroduzione, seppure temperata, delle preferenze: alla Camera ci sono stati 188 voti contrari e 187 favor

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.