Il Melonellum è in una palude: La Russa media, Tajani trema

La commissione al Senato ha fissato a settembre la presentazione degli emendamenti. Nessun accordo sulle preferenze. Frizioni tra gli azzurri: la tensione tra Craxi e il leader

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Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto che l’emendamento di FdI sulle intercettazioni a strascico «è al 99,9 per cento improponibile». L’imprimatur dalla cerimonia del Ventaglio di palazzo Madama, però, non basta e la decisione sulle inammissibilità è slittata di un altro giorno, perché non è ancora pervenuto il parere della commissione Bilancio. Dettagli tecnici, apparentemente. Tuttavia non sembra ci siano dubbi sul fatto che l’emendamento caro ai meloniani – caldeggiato dal proc