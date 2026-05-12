La Riforma elettorale

Torna il fronte del No, la legge-truffa è un “regalo” a Pd e M5s

Daniela Preziosi
12 maggio 2026 • 21:06

I capigruppo della destra chiamano le opposizioni e offrono dialogo sulla legge elettorale. Ma ricevono solo niet: si prepara il bis della campagna referendaria.

Le telefonate sono partite nel pomeriggio, intorno alle quattro. I capigruppo della maggioranza alla Camera, il fratello d’Italia Galeazzo Bignami, il forzista Enrico Costa, il leghista Riccardo Molinari, se le sono divise. C’erano da chiamare Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Riccardo Magi (+Europa) e Matteo Richetti (Azione). Dovevano ostentare il beau geste della destra: offrire «dialogo» sulla legge elettorale. La maggioranza, è la formula concordata, è «deter

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.