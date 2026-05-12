Torna il fronte del No, la legge-truffa è un “regalo” a Pd e M5s

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Le telefonate sono partite nel pomeriggio, intorno alle quattro. I capigruppo della maggioranza alla Camera, il fratello d’Italia Galeazzo Bignami, il forzista Enrico Costa, il leghista Riccardo Molinari, se le sono divise. C’erano da chiamare Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Riccardo Magi (+Europa) e Matteo Richetti (Azione). Dovevano ostentare il beau geste della destra: offrire «dialogo» sulla legge elettorale. La maggioranza, è la formula concordata, è «deter