Sulla legge (elettorale) truffa nuovo scontro a destra: Meloni se ne frega

La premier tira dritto sulla riforma per mettere in scacco gli alleati Tajani e Salvini di cui non si fida più. L’obiettivo di Palazzo Chigi è arrivare al via libera già ad agosto. E alla Camera si rivede Gianni Letta

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La maggioranza implode, si spacca anche su un altro emendamento sulle preferenze, firmato Futuro nazionale, ma Giorgia Meloni si è chiusa nel fortino. E ha chiesto di andare avanti senza esitazioni. L’obiettivo è di portare a casa la legge elettorale alla Camera, respingendo qualsiasi ipotesi di una pausa di riflessione dopo la bocciatura dell’emendamento che puntava a introdurre le preferenze nel Melonellum. Un caso grottesco: in un clima di crisi politica, viene ignorato il problema. Anche per