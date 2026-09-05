Italia

Legge elettorale, data del voto e Vannacci. Il day after di Meloni è pieno di incognite

Francesco Crippa
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05 settembre 2026 • 20:30

Fratelli d’Italia e la premier vorrebbero elezioni anticipate. L’idea di andarci in primavera. L’incognita Quirinale sull’election day. Gli alleati però sono contrari e vogliono la fine della legislatura. Divisioni anche sul Melonellum. E generale fa sempre più paura

Raggiunto il traguardo di governo più longevo della Repubblica, Giorgia Meloni è già al lavoro per avviarlo a conclusione. L’ascesa di Roberto Vannacci ha mandato il tilt la Lega e ora spaventa Fratelli d’Italia, al punto che la premier sarebbe arrivata da mesi a una conclusione amara: meglio andare al voto in primavera (anche con il rischio di registrare una sconfitta) piuttosto che arrivare all’autunno con un Vannacci troppo forte. Come anticipato da Domani mesi fa, la leader non ha intenzione

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio