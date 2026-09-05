Legge elettorale, data del voto e Vannacci. Il day after di Meloni è pieno di incognite

Fratelli d’Italia e la premier vorrebbero elezioni anticipate. L’idea di andarci in primavera. L’incognita Quirinale sull’election day. Gli alleati però sono contrari e vogliono la fine della legislatura. Divisioni anche sul Melonellum. E generale fa sempre più paura

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Raggiunto il traguardo di governo più longevo della Repubblica, Giorgia Meloni è già al lavoro per avviarlo a conclusione. L’ascesa di Roberto Vannacci ha mandato il tilt la Lega e ora spaventa Fratelli d’Italia, al punto che la premier sarebbe arrivata da mesi a una conclusione amara: meglio andare al voto in primavera (anche con il rischio di registrare una sconfitta) piuttosto che arrivare all’autunno con un Vannacci troppo forte. Come anticipato da Domani mesi fa, la leader non ha intenzione