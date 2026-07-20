Leggi a forma di Intelligenza artificiale: a Palazzo Chigi corso per 12 posti

La Presidenza del Consiglio ha deciso di investire nella formazione di una task force impegnata nelle attività pre-legislative acquistando un corso di alta formazionededicato alla «Intelligenza artificiale per scrittura normativa e valutazione d'impatto»

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

A scrivere le leggi potrebbe iniziare a pensarci anche l’intelligenza artificiale. O quantomeno ad aiutare gli uffici preposti di Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio ha deciso infatti di investire nella formazione di una task force impegnata nelle attività pre legislative e nelle riunioni del preconsiglio dei ministri, acquistando dodici posti a un corso di alta formazione della Treccani Accademia dedicato alla “Intelligenza artificiale per scrittura normativa e valutazione d’impatto”.