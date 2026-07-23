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Legittima difesa, Forza Italia è la spina nel fianco di Meloni. Ma sulle preferenze si aprono spiragli

Giulia Merlo
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23 luglio 2026 • 07:00

Gli azzurri (ispirati da Marina Berlusconi) fanno muro contro la riforma della legittima difesa e le intercettazioni a strascico. Aperto il dialogo sulla legge elettorale. Spunta l’ipotesi di un emendamento al Senato che corregga lo squilibrio di genere

No alle preferenze, muro contro la riforma della legittima difesa, assolutamente contrari a quella delle intercettazioni. I dinieghi di Forza Italia – di norma il partito più accomodante con la premier Giorgia Meloni – stanno diventando numerosi e, soprattutto, categorici. E c’è chi dice siano ispirati da una voce ben precisa e autorevole: Marina Berlusconi. Del resto, che la giustizia sia il Rubicone per gli azzurri è cosa nota. A chiarirlo in modo inequivocabile è stata la lettera a Repubblica

Giulia Merlo
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Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.