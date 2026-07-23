Legittima difesa, Forza Italia è la spina nel fianco di Meloni. Ma sulle preferenze si aprono spiragli

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No alle preferenze, muro contro la riforma della legittima difesa, assolutamente contrari a quella delle intercettazioni. I dinieghi di Forza Italia – di norma il partito più accomodante con la premier Giorgia Meloni – stanno diventando numerosi e, soprattutto, categorici. E c’è chi dice siano ispirati da una voce ben precisa e autorevole: Marina Berlusconi. Del resto, che la giustizia sia il Rubicone per gli azzurri è cosa nota. A chiarirlo in modo inequivocabile è stata la lettera a Repubblica