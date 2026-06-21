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Leonardo, uno 007 per la cultura Della Volpe consulente di Macrì

Stefano Iannaccone
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21 giugno 2026 • 23:50

L’ex vicedirettore dell’Aise Della Volpe consulente del presidente di Leonardo, Francesco Macrì. Ancora incognite per le relazioni istituzionali. Mariani vuole Pugnalin di Autostrade. Ma qualcuno lo ha avvisato?

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il nuovo corso di Leonardo parte con l’ex vicedirettore dell’Aise, Luigi Della Volpe, che va a fare, oltre al capo della sicurezza, pure il consulente personale del presidente Francesco Macrì. La nomina è stata ratificata la scorsa settimana, completando l’iter avviato a maggio. Della Volpe, confermato al vertice della sicurezza dell’azienda, è diventato referente di Macrì per il raccordo delle iniziative tra le fondazioni del gruppo. Supporterà poi il presidente di Leonardo sugli indirizzi cult

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.