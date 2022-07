Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a palazzo Chigi. L’incontro non era stato comunicato prima e non sono per ora stati diffusi dettagli sui contenuti.

È in programma per il pomeriggio una conferenza stampa di Draghi e dei ministri Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti. Una delle speranze dei Cinque stelle è che il presidente del Consiglio possa fare concessioni in tema di salario minimo, argomento che ha discusso in mattinata anche con i sindacati, rilanciando la proposta del ministro del Lavoro dem.

Il decreto Aiuti

Intanto, al Senato è iniziata la trattazione in commissione Bilancio del decreto Aiuti, licenziato ieri alla Camera nonostante il Movimento 5 stelle non abbia partecipato al voto.

Il decreto approderà all'esame dell'Aula del Senato giovedì prossimo. Il governo ha preannunciato la questione fiducia sul provvedimento.

Anche in questa sede, i Cinque stelle hanno ripresentato gli emendamenti alle misure più difficili da accettare. C’è una proposta per rivedere la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, una per prevedere un tetto al prezzo del gas, e un’altra per aumentare la cessione dei crediti del Superbonus al 110 per cento.

Il testo sul termovalorizzatore è lo stesso presentato a Montecitorio e mira a limitare l’azione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al rispetto delle norme europee e al piano per i rifiuti del Lazio.

