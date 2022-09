Il segretario del Pd e la leader di Fratelli d’Italia si incontrano ospiti del Corriere della Sera per l’unico dibattito elettorale che si terrà prima delle elezioni del prossimo 25 settembre

Il segretario del Pd Enrico Letta e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si incontro nell’unico dibattito tra leader prima delle elezioni del prossimo 25 settembre. Domani segue il confronto con una diretta. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti.

***

17.30 – Mezz’ora al confronto: la situazione

Il dibattito di oggi parte con il Pd all’inseguimento di Fratelli d’Italia, con gli ultimi sondaggi pubblicati prima dell’oscuramento elettorale che mostrano il partito di Giorgia Meloni avanti di diversi punti rispetto al Pd e un distacco di più di 15 punti tra le due coalizioni. Meloni e Letta avevano già provato ad accordarsi per un confronto a due che avrebbe dovuto essere ospitato nella trasmissione di RaiUno Porta a Porta. Il dibattito però era stato stoppato dall’Agcom, che aveva giudicato scorretto non invitare gli altri leader di partito. Carlo Calenda, leader di Azione, ha annunciato che un’ora dopo il confronto tra Letta e Meloni, pubblicherà un video in cui risponderà alle stesse domande rivolte a Letta e Meloni.

© Riproduzione riservata