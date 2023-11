“L’Europa di Domani” è il titolo dell’evento promosso e organizzato dal nostro giornale a Roma, alla Camera di Commercio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Andriano, in piazza di Pietra, giovedì 23 e venerdì 24 novembre 2023. In questa pagina sono contenuti i live per rivedere tutti i panel.

Tra i protagonisti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, l’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il PD alla sfida di Bruxelles

Allenatori e atleti italiani nel mercato sportivo globale



Roma capitale europea: la trasformazione di una città

I fronti della nuova guerra globale

Avanti sciopero

L'Europa è democrazia: verso le elezioni del 2024

Pnrr e transizione ecologica, un'opportunità "difficile"

L'Italia alla ricerca della crescita perpetua

Il difficile equilibrio tra clima ed economia

L'arte del romanzo europeo

Bisogno di sicurezza o svolta securitaria?

Tra Europa delle nazioni e Europa federale

La lotta alla mafia come priorità in Europa

