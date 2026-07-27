A lezione di inglese: il ministero paga il corso a Lollobrigida

Una determina del Masaf prevede il pagamento delle lezioni di lingua al ministro Lollobrigida, che lo ha espressamente chiesto ai suoi uffici. A inizio agosto il ritorno tra banchi a spese del suo ministero
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
C’è chi l’inglese lo studia la sera, magari dopo il lavoro. Chi investe con i propri risparmi, con gran fatica, in una scuola privata. C’è chi, invece, può contare direttamente sui fondi del ministero di cui è a capo. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, ad agosto tornerà infatti tra i banchi per un corso intensivo di lingua inglese. A pagare le lezioni sarà proprio il Masaf dato che – così è messo nero su bianco sulla determina letta da Domani – è «uti