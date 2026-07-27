A lezione di inglese: il ministero paga il corso a Lollobrigida

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C’è chi l’inglese lo studia la sera, magari dopo il lavoro. Chi investe con i propri risparmi, con gran fatica, in una scuola privata. C’è chi, invece, può contare direttamente sui fondi del ministero di cui è a capo. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, ad agosto tornerà infatti tra i banchi per un corso intensivo di lingua inglese. A pagare le lezioni sarà proprio il Masaf dato che – così è messo nero su bianco sulla determina letta da Domani – è «uti