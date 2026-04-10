L’idea di correre da premier. Salis si lancia (ma anche no)

La sindaca intervistata da Bloomberg: se ricevessi una richiesta unitaria della coalizione «sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione». Panico al Nazareno. Poi la rettifica: «Sono stata eletta dai cittadini per occuparmi della città almeno per cinque anni. Non ho nessuna intenzione di venire meno al mio mandato». Intanto Renzi: «Alle primarie non voterei il leader M5s, ma se vince Conte lo sostengo»
Non è la prima volta che Silvia Salis lo dice, ma il contesto conta. E il contesto oggi è che Silvia Salis gode di sondaggi molto lusinghieri. E così una frase già pronunciata mesi fa, oggi pesa un po’ di più. Ieri la sindaca di Genova ha risposto a una domanda di Bloomberg, in un’intervista sul sito: se le chiedessero di candidarsi contro Giorgia Meloni «sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione». Salis ammette che «quest’attenzione nazionale mi lusinga». L’articolo è molto