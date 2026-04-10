L’idea di correre da premier. Salis si lancia (ma anche no)

true false

Non è la prima volta che Silvia Salis lo dice, ma il contesto conta. E il contesto oggi è che Silvia Salis gode di sondaggi molto lusinghieri. E così una frase già pronunciata mesi fa, oggi pesa un po’ di più. Ieri la sindaca di Genova ha risposto a una domanda di Bloomberg, in un’intervista sul sito: se le chiedessero di candidarsi contro Giorgia Meloni «sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione». Salis ammette che «quest’attenzione nazionale mi lusinga». L’articolo è molto