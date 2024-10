Affluenza in calo al 46 per cento dal 53,5 del 2020

I dati sull'affluenza in regione non sono positivi: in totale è del 46,1 per cento, mentre alle regionali del 2020 fu del 53,5 per cento. Si tratta dell'affluenza più bassa di sempre: la provincia peggiore sembra confermarsi quella di Imperia, a cavallo del 40 per cento.