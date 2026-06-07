Mossa criptica del generale

Like top secret: Vannacci si autocensura su Facebook

Stefano Iannaccone
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07 giugno 2026 • 23:55

Il fondatore di Futuro nazionale ha oscurato il numero di interazioni su Facebook. A volte per nascondere numeri deludenti, ma gli esperti sostengono che possa essere una strategia per celare possibili anomalie

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Interazioni social top secret. Roberto Vannacci, che spesso denuncia una possibile censura nei suoi confronti, ha deciso di oscurare il numero delle reaction ai suoi post sulla pagina Facebook. Un’autocensura? Chissà. La certezza è che si possono solo vedere commenti e condivisioni. Anche se Domani è riuscito a scoprire i numeri reali di alcuni post, che peraltro in alcuni casi sono molto alti. Un esempio? La card “se importi il terzo mondo, lo diventi”, rivolto al presunto aumento dell’immigr

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.