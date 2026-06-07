Like top secret: Vannacci si autocensura su Facebook

Il fondatore di Futuro nazionale ha oscurato il numero di interazioni su Facebook. A volte per nascondere numeri deludenti, ma gli esperti sostengono che possa essere una strategia per celare possibili anomalie
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Interazioni social top secret. Roberto Vannacci, che spesso denuncia una possibile censura nei suoi confronti, ha deciso di oscurare il numero delle reaction ai suoi post sulla pagina Facebook. Un’autocensura? Chissà. La certezza è che si possono solo vedere commenti e condivisioni. Anche se Domani è riuscito a scoprire i numeri reali di alcuni post, che peraltro in alcuni casi sono molto alti. Un esempio? La card “se importi il terzo mondo, lo diventi”, rivolto al presunto aumento dell’immigr