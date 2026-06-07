Like top secret: Vannacci si autocensura su Facebook

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Interazioni social top secret. Roberto Vannacci, che spesso denuncia una possibile censura nei suoi confronti, ha deciso di oscurare il numero delle reaction ai suoi post sulla pagina Facebook. Un’autocensura? Chissà. La certezza è che si possono solo vedere commenti e condivisioni. Anche se Domani è riuscito a scoprire i numeri reali di alcuni post, che peraltro in alcuni casi sono molto alti. Un esempio? La card “se importi il terzo mondo, lo diventi”, rivolto al presunto aumento dell’immigr