Limiti agli affitti brevi, l’Ue presenta il conto e le lobby insorgono

La Commissione europea propone una limitazione nelle città più grandi con pesante stress abitativo. La destra italiana fa muro e difende gli interessi dei colossi contro i più deboli

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Nessuno provi a cercare soluzioni all’emergenza abitativa, soprattutto nelle grandi città, saturate dall’overtourism. La destra italiana ha già preparato la levata di scudi contro l’Affordable housing Act, presentato dalla commissione europea per provare a diminuire lo “stress abitativo” in alcune zone. Eppure, a parole, l’emergenza abitativa è una priorità del governo Meloni, che agita la promessa del piano Casa, ancora in attesa di una reale definizione. Ci sono i commissari voluti da Matteo S