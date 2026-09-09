Overtourism e povertà

Limiti agli affitti brevi, l’Ue presenta il conto e le lobby insorgono

Stefano Iannaccone
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09 settembre 2026 • 19:53

La Commissione europea propone una limitazione nelle città più grandi con pesante stress abitativo. La destra italiana fa muro e difende gli interessi dei colossi contro i più deboli

Nessuno provi a cercare soluzioni all’emergenza abitativa, soprattutto nelle grandi città, saturate dall’overtourism. La destra italiana ha già preparato la levata di scudi contro l’Affordable housing Act, presentato dalla commissione europea per provare a diminuire lo “stress abitativo” in alcune zone. Eppure, a parole, l’emergenza abitativa è una priorità del governo Meloni, che agita la promessa del piano Casa, ancora in attesa di una reale definizione. Ci sono i commissari voluti da Matteo S

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.