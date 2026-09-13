Appartenenza e cittadinanza

L’islamofobia è disegno politico: le destre negano un’Italia che c’è

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
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13 settembre 2026 • 07:00

Le parole remigrazione, deportazione, rastrellamenti «vengono ripetute con facilità, senza coglierne il portato». Mentre «l’italianità non è granitica», dice Kaabour, consigliere di Genova: una delle voci di un paese già cambiato

Creare un’emergenza per alimentare la percezione di insicurezza. È il filo che unisce i partiti della destra estrema in Europa, da Alternative für Deutschland di Alice Weidel a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Passando anche per partiti di governo come Fratelli d’Italia e Lega. A giudicare dall’exploit ottenuto da AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt e dalla crescita nei sondaggi di Fn, sul piano del consenso funziona. Meno nella descrizione del reale. «I bambini tedeschi vengono aggrediti

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu

- Youssef Hassan Holgado è laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.

- Marika Ikonomu è laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali