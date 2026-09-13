L’islamofobia è disegno politico: le destre negano un’Italia che c’è

Le parole remigrazione, deportazione, rastrellamenti «vengono ripetute con facilità, senza coglierne il portato». Mentre «l’italianità non è granitica», dice Kaabour, consigliere di Genova: una delle voci di un paese già cambiato

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Creare un’emergenza per alimentare la percezione di insicurezza. È il filo che unisce i partiti della destra estrema in Europa, da Alternative für Deutschland di Alice Weidel a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Passando anche per partiti di governo come Fratelli d’Italia e Lega. A giudicare dall’exploit ottenuto da AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt e dalla crescita nei sondaggi di Fn, sul piano del consenso funziona. Meno nella descrizione del reale. «I bambini tedeschi vengono aggrediti