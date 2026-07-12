L’istruzione non è un settore tra gli altri, servono luoghi di ascolto permanenti

La scuola non finisce al suono della campanella. L’università e la ricerca non possono essere ridotte al conseguimento di un titolo. Per anni, invece, si è avuta la sensazione di essere convocati soltanto a decisioni già prese

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Che cosa accade quando le persone che vivono ogni giorno la scuola, l’università, la ricerca e la cultura possano entrare nelle istituzioni e parlare direttamente a chi scrive le leggi? È accaduto il 2 luglio in Senato, durante la riunione plenaria dell’Intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona dedicata a “Diritto all’istruzione: scuola, università, ricerca e cultura”, su iniziativa di Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato della Repubblica. Centinaia di persone ha