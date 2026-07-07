Litigi e conflitti di interessi. La destra lottizza pure i parchi

Gli enti garantiscono posti di potere e risorse economiche. Per questo cresce la tensione. Dalla Puglia alle Marche fino alla Toscana, FdI e Forza Italia fanno il pieno di nomine d’area
Ettaro dopo ettaro, la destra continua a mettere le mani sugli enti parco nazionali. Sfidando anche le accuse lottizzazione e di conflitti di interessi. Non mancano i litigi interni per accaparrarsi le poltrone, che garantiscono gestione di risorse economiche e sacche di potere. Un livello di scontro talmente alto che non fa escludere cambiamenti in corsa dei candidati. Per ora in commissione Ambiente alla Camera sta per essere completato l’iter di nomina di altri presidenti, indicati dal minist