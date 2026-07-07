Le nomine di Pichetto Fratin arrivano alla Camera

Litigi e conflitti di interessi. La destra lottizza pure i parchi

Stefano Iannaccone
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07 luglio 2026 • 07:00

Gli enti garantiscono posti di potere e risorse economiche. Per questo cresce la tensione. Dalla Puglia alle Marche fino alla Toscana, FdI e Forza Italia fanno il pieno di nomine d’area

Ettaro dopo ettaro, la destra continua a mettere le mani sugli enti parco nazionali. Sfidando anche le accuse lottizzazione e di conflitti di interessi. Non mancano i litigi interni per accaparrarsi le poltrone, che garantiscono gestione di risorse economiche e sacche di potere. Un livello di scontro talmente alto che non fa escludere cambiamenti in corsa dei candidati. Per ora in commissione Ambiente alla Camera sta per essere completato l’iter di nomina di altri presidenti, indicati dal minist

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.