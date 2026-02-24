Lobby e conflitti di interessi, le leggi dimenticate da tutti

A cinquant’anni dalla prima proposta (1976) nei giorni scorsi la Camera ha approvato in prima lettura una riforma organica. È la terza volta negli ultimi 25 anni che una camera approva una legge di regolamentazione del lobbying che poi si arena nell’altra

Il 2026 è anno di celebrazioni importanti dal punto di vista delle istituzioni, come quelle relative al passaggio luminoso della Repubblica attraverso la scelta referendaria del 2 giugno e la selezione col voto popolare dei protagonisti di quella Assemblea Costituente che gettò le basi della democrazia fondata sulla persona umana. Ma quest’anno si celebra anche il cinquantenario di un’incompiuta: la prima proposta di legge sulla regolamentazione del lobbying. Era il lontano 1976, e a firmarla fu