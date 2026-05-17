Soldi e consulenze: Locatelli porta al ministero la “sua” associazione

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Un clima di sospetti e timori di congiure interne. Al ministero per le Disabilità, guidato dalla leghista Alessandra Locatelli, la tensione è cresciuta dopo le inchieste pubblicate da Domani sui possibili conflitti di interessi e sulle nomine all’insegna dell’appartenenza politica. È scattata la caccia al nemico. Con lo spettro del complotto ordito addirittura all’interno dello stesso partito di Matteo Salvini. L’aria non è, insomma, delle migliori. Ma i dubbi sulla gestione crescono nel mondo d