L’ex associazione della ministra domina

Soldi e consulenze: Locatelli porta al ministero la “sua” associazione

Stefano Iannaccone
17 maggio 2026 • 06:00

Tensioni al ministero dopo gli articoli di Domani sulla Disabilità, la ministra teme una congiura interna. Nello staff tanti esperti arrivano dall’associazione per cui la leghista ha gestito una comunità a Como 

Più poteri

Le associazioni

affiancano l’Inps

per completare

le valutazioni

sulla disabilità

Un clima di sospetti e timori di congiure interne. Al ministero per le Disabilità, guidato dalla leghista Alessandra Locatelli, la tensione è cresciuta dopo le inchieste pubblicate da Domani sui possibili conflitti di interessi e sulle nomine all’insegna dell’appartenenza politica. È scattata la caccia al nemico. Con lo spettro del complotto ordito addirittura all’interno dello stesso partito di Matteo Salvini. L’aria non è, insomma, delle migliori. Ma i dubbi sulla gestione crescono nel mondo d

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.