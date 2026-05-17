Soldi e consulenze: Locatelli porta al ministero la “sua” associazione

Tensioni al ministero dopo gli articoli di Domani sulla Disabilità, la ministra teme una congiura interna. Nello staff tanti esperti arrivano dall’associazione per cui la leghista ha gestito una comunità a Como
Più poteri
Le associazioni
affiancano l’Inps
per completare
le valutazioni
sulla disabilità
Un clima di sospetti e timori di congiure interne. Al ministero per le Disabilità, guidato dalla leghista Alessandra Locatelli, la tensione è cresciuta dopo le inchieste pubblicate da Domani sui possibili conflitti di interessi e sulle nomine all’insegna dell’appartenenza politica. È scattata la caccia al nemico. Con lo spettro del complotto ordito addirittura all’interno dello stesso partito di Matteo Salvini. L’aria non è, insomma, delle migliori. Ma i dubbi sulla gestione crescono nel mondo d