Lollobrigida e quell’omaggio nel giorno della morte del Duce

Il meloniano il 28 aprile 2015 usava parole criptiche e senza mai nominare il dittatore. Il ministro: «Volevo ricordare Sergio Ramelli». Che però è morto il 29 aprile e non il 28
Dentro Fratelli d’Italia il passato sembra non passare mai. Non si tratta questa volta della celebrazione di Giorgio Almirante, leader del Msi e dirigente della Repubblica di Salò. Riguarda piuttosto un vecchio post di Francesco Lollobrigida, attuale ministro dell’Agricoltura. Il messaggio social, recuperato da Domani, dà l’idea di una commemorazione della morte di Benito Mussolini, nel giorno preciso del settantesimo anniversario, il 28 aprile 2015. Un post cancellato a distanza di anni. Lollob