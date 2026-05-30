Littoria, il 25 aprile e il gerarca fascista: il lato social (e nerissimo) di Lollobrigida

L’attacco al parlamentare del Pd Fiano, Latina chiamata con il nome mussolinano, la presenza al sacrario di Rodolfo Graziani. Non c’è solo il messaggio criptico nel giorno dell’anniversario della morte del Duce. Ma i post del meloniano sono stati cancellati. Ancora silenzio di meloni sulle chat antisemite di FdI a Trento
La rievocazione di Littoria, denominazione mussoliniana di Latina, l’istigazione al fascismo attribuita al deputato del Pd Emanuele Fiano più che al gerarca Achille Starace, e l’immancabile celebrazione di Giorgio Almirante, leader del Msi e dirigente della Repubblica di Salò. Tutti post pubblicati fino al 2018 dall’attuale ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Messaggi finiti ora nell’operazione rimozione. Non c’è solo il post, già svelato da Domani, in cui l’attuale capo delegazio