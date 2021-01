Se l’è legata al dito, Alessandrina Lonardo, e dopo sole 24 ore ha risposto per le rime a Giorgia Meloni. La moglie di Clemente Mastella, in Aula al Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, durante il suo discorso ha replicato alla leader di Fratelli d’Italia che ieri, alla Camera, aveva attaccato Conte dicendo che «vola alto, con la Mastella Airlines», in riferimento all’impegno dell’attuale sindaco di Benevento nella ricerca dei “responsabili” per evitare la caduta dell’esecutivo giallorosso.

«Ieri – ha detto Lonardo a Palazzo Madama rivolgendosi a Giorgia Meloni – con fare plateale, ha parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella. Voglio ricordare a lei, che se ne è dimenticata con ipocrisia, che utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi. Incredibile dimenticanza per una donna senza macchia che fa della moralità un suo cavallo di battaglia, che fece il ministro grazie a Scilipoti. Perché fece l’eroina dicendo no ai voti che arrivavano dall’altra parte, perché non si è vergognata di volare con la linea aerea Scilipoti?».

