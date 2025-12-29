Da Franceschini a Giorgia Meloni: giravolta di Casini

Casini, ex presidente della Lega di serie A (sostituito qualche mese fa da Ezio Simonelli), ha ora sottoscritto un contratto con la presidenza del Consiglio per 40mila per una collaborazione esterna
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Lorenzo Casini è passato dal ruolo di uomo-chiave di Dario Franceschini a quello di consulente esterno di palazzo Chigi nell’era di Giorgia Meloni, nelle vesti di esperto di pubblica amministrazione. Il nome di Casini, oggi rettore della Scuola Imt Alti Studi di Lucca, è infatti legato a doppio filo ai trascorsi al ministero della Cultura, al fianco del dirigente del Partito democratico. Prima dal 2014 al 2018 come consigliere giuridico, poi dal 2019 nel ruolo capo di gabinetto di Franceschini a