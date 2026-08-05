Luigi Zanda: «Schlein e Conte dovevano accordarsi prima. Sull’Ucraina si può rompere»

L’ex capogruppo dem al Senato: «Conte dorme con il coltello sotto il cuscino. Ha due obiettivi: palazzo Chigi e i voti di Schlein». «Se volevano fare un’alleanza politica dovevano iniziare a confrontarsi da anni»

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«Se per quattro anni hai dormito col pugnale sotto il cuscino, non puoi pensare di fare qualcosa di buono negli ultimi quindici giorni». L’ex senatore del Pd Luigi Zanda stavolta non parla della linea politica del centrosinistra. Stavolta non fa un discorso di merito, e per lui ce ne sarebbe da dire – per esempio pensa che sulla politica estera «le differenze tra Pd e M5s, a furia di accantonarle, siano diventate irrisolvibili» o, ancora, sui fondi Safe ricorda che «la Costituzione dice che la d