l’Intervista

Luigi Zanda: «Schlein e Conte dovevano accordarsi prima. Sull’Ucraina si può rompere»

Daniela Preziosi
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05 agosto 2026 • 07:00

L’ex capogruppo dem al Senato: «Conte dorme con il coltello sotto il cuscino. Ha due obiettivi: palazzo Chigi e i voti di Schlein». «Se volevano fare un’alleanza politica dovevano iniziare a confrontarsi da anni»

«Se per quattro anni hai dormito col pugnale sotto il cuscino, non puoi pensare di fare qualcosa di buono negli ultimi quindici giorni». L’ex senatore del Pd Luigi Zanda stavolta non parla della linea politica del centrosinistra. Stavolta non fa un discorso di merito, e per lui ce ne sarebbe da dire – per esempio pensa che sulla politica estera «le differenze tra Pd e M5s, a furia di accantonarle, siano diventate irrisolvibili» o, ancora, sui fondi Safe ricorda che «la Costituzione dice che la d

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.