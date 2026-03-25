Intervista

Luigi Zanda (Pd): «Meloni incorreggibile. No alle primarie: è Schlein la leader»

Daniela Preziosi
25 marzo 2026 • 07:00

L’ex senatore: «Basta con le riforme a colpi di maggioranza». «A sinistra niente primarie, è Elly la presidente designata»

Il referendum rivela molte contraddizioni, sostiene l’ex senatore Luigi Zanda. La prima: «Leggo che secondo Nordio l’Associazione nazionale dei magistrati è diventata un soggetto politico. Ma quando un magistrato viene nominato ministro della Giustizia e quando i partiti mandano in campagna elettorale a rappresentarli due magistrati, Nordio e Gratteri, come ci si può meravigliare se la magistratura passa dall’essere un ordine, come dice la Costituzione, a soggetto politico?». Ed è «stravagante»,

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.