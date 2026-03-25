Luigi Zanda (Pd): «Meloni incorreggibile. No alle primarie: è Schlein la leader»

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Il referendum rivela molte contraddizioni, sostiene l’ex senatore Luigi Zanda. La prima: «Leggo che secondo Nordio l’Associazione nazionale dei magistrati è diventata un soggetto politico. Ma quando un magistrato viene nominato ministro della Giustizia e quando i partiti mandano in campagna elettorale a rappresentarli due magistrati, Nordio e Gratteri, come ci si può meravigliare se la magistratura passa dall’essere un ordine, come dice la Costituzione, a soggetto politico?». Ed è «stravagante»,